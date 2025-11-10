Оппозиция считает назначенного министра обороны Литвы недостаточно компетентным

Робертас Каунас не обладает необходимым опытом в оборонной политике, отметил лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция Литвы считает, что Робертас Каунас, назначенный президентом Гитанасом Науседой в понедельник министром обороны, не обладает необходимым опытом в оборонной политике.

"Никакой компетенции в сфере национальной безопасности и обороны, никакого реального опыта по руководству серьезной государственной или общественной структурой, никакого опыта в формировании национальной политики", - написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас.

40-летний Робертас Каунас является выпускником Каунасского технологического университета. По профессии он инженер. В Сейм (парламент) был впервые избран в 2024 году. Его опыт в оборонной политике - месяц работы в парламентском комитете по нацбезопасности и обороне.

Кресло военного министра оказалось вакантным после отставки в октябре Довиле Шакалене после ее конфликта с премьер-министром Ингой Ругинене из-за разной оценки средств, выделенных на оборону в проекте госбюджета на 2026 год.