Украинские СМИ считают обыски у Миндича контрударом "антизеленской коалиции"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Проведение обысков у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, является серьезным контрударом со стороны "антизеленской коалиции" и может повлечь за собой новые решительные действия с целью лишения Зеленского контроля над парламентом и правительством, говорится в аналитической статье издания "Страна".

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Миндича и Германа Галущенко, ранее возглавлявшего министерство энергетики, и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу. После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. На пленках участники говорят на русском языке. За несколько часов до обысков Миндич покинул Украину.

Снаряды ложатся все ближе

По мнению авторов материала, произошедшее является "крайне тревожным звонком" для Зеленского, так как показывает ему, что "снаряды ложатся все ближе". Еще весной на Украине, как отмечает "Страна", сложилась некая "антизеленская коалиция" из структур, ранее связанных с Демократической партией США, а впоследствии перешедших под покровительство европейских кураторов. В нее входят руководство и ряд ключевых сотрудников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также ряд влиятельных политиков, например экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и мэр Киева Виталий Кличко.

После того, как летом Зеленский попытался установить контроль над НАБУ и САП, он получил неожиданный отпор в виде жесткой реакции Европы и внутренних протестов, а "коалиция" в свою очередь "пошла в наступление", пишет издание. Причем, по мнению аналитиков "Страны", "это еще не конец истории" и вскоре могут быть обнародованы новые пленки - уже с голосом самого Зеленского. При этом он может попытаться нанести некий ответный удар, рискуя получить крайне негативную реакцию Европы, а может не отреагировать никак, но "для политического класса это будет сигналом о том, что Зеленский теряет влияние, не может гарантировать безопасность даже своим ближайшим соратникам, что грозит вызвать центробежные тенденции по всей вертикали власти, а также внутри фракции [правящей партии] "Слуга народа" и в парламенте".

"Страна" отмечает, что "цель "антизеленской коалиции" - вывести из под контроля Зеленского парламент и кабмин, побудить его к формированию так называемого правительства национального единства или же заменить Юлию Свириденко в качестве премьера на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, более лояльного к "коалиции", и если он не придумает, как выйти из текущей ситуации, его может ожидать "лишение реальной власти, либо отставка, если он не захочет выполнять роль "местоблюстителя".

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы.