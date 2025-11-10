В Раде сообщили об отказе Зеленского записывать обращение к украинцам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский отказался от традиционного ежевечернего обращения к украинцам. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Зеленский сегодня отказывается записывать вечернее обращение", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. Однако Галущенко и Миндич тут же были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группировки.

НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики страны преступной организацией было отмыто около $100 млн.