Литва повторно обратится к Минску с просьбой пропустить через границу свои фуры

Первое такое обращение успеха не имело

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Вильнюс вновь обратится к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии литовские фуры после того, как 29 октября граница в одностороннем порядке была закрыта Литвой. Об этом заявил журналистам председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций - на уровне уполномоченных по границе - с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны", - сказал он.

Первое такое обращение успеха не имело. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва направила обращение в Лидский пограничный отряд - не в государственный орган, не в МИД, не в правительство - "не то с просьбой, не то с требованием" открыть границу.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. В результате в соседней стране застряли несколько тысяч литовских грузовых машин.