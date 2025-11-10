Aktuality: в Словакии прекратили расследование передачи МиГ-29 Украине

Действующее словацкое правительство считает, что дарение военной техники Киеву бывшими кабминами, нанесло ущерб безопасности страны

БРАТИСЛАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Краевая прокуратура в Братиславе прекратила расследование передачи бывшими властями Словакии в дар Украине эскадрильи сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и констатировала, что это не является уголовным преступлением. Об этом сообщил новостной портал Aktuality.

В 2024 году стало известно, что действующие словацкие власти приступили к расследованию законности передачи их предшественниками военной техники в дар Украине. Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток заявил тогда, что "существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений".

Для расследований подозрений в противозаконности дарения ВСУ военной техники в составе Управления по борьбе с организованной преступностью Словакии было создано специальное подразделение, получившее название "Даритель". Портал Aktuality проинформировал, что оно более не расследует факты дарения Украине истребителей МиГ-29 и комплекса ПВО.

Действующее словацкое правительство социал-демократа Роберта Фицо считает, согласно заявлениям его представителей и самого премьера, что дарение военной техники Украине бывшими кабминами, состоящими из представителей либеральных партий, нанесло ущерб безопасности Словакии. Прежние власти направили в дар Киеву, в частности, эскадрилью сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и ракетно-зенитную систему С-300. В результате этого, по их словам, республика осталась без эффективных средств ПВО.