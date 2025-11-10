Лидер Сирии прибыл на переговоры с Трампом

Ахмед аш-Шараа и президент США проводят встречу в Белом доме

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Дональдом Трампом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Белого дома.

"Президент Сирии прибыл в Белый дом в 11:37 (19:37 мск - прим. ТАСС). Встреча президента Трампа и президента аш-Шараа началась", - заявили в пресс-службе.

Переговоры проходят в закрытом режиме, не было даже протокольной съемки в их начале - как и публичной торжественной встречи высокого гостя Трампом. Аш-Шараа прибыл не к главному входу в Западное крыло Белого дома, в котором размещается Овальный кабинет американского лидера (именно там, в соответствии с обнародованным ранее рабочим графиком Трампа на понедельник, планировалось провести встречу), а со стороны так называемого административного здания имени Эйзенхауэра. Оно входит в комплекс Белого дома, в нем размещается основная часть рабочих кабинетов сотрудников аппаратов президента и вице-президента США, а также Совета национальной безопасности.

По свидетельству американской печати, речь идет о первом в истории визите сирийского лидера в Белый дом.

Трамп подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде (первая встреча руководителей этих двух стран за 25 лет). Американский лидер объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, объявил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.