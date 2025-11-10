Вагенкнехт обвинила президента ФРГ в "политической глупости"

Барьер, созданный традиционными партиями против АдГ не делает Германию лучше, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его высказываний о том, что демократия в ФРГ под угрозой, как никогда после объединения страны, и обвинила его в "политической глупости".

"Это не злоупотребление властью, это просто политическая глупость", - заявила Вагенкнехт журналистам в Берлине. "Извините, мне приходится говорить так прямо", - добавила она. Барьер, созданный традиционными партиями против "Альтернативы для Германии" (АдГ), по ее мнению, не делает Германию лучше. Напротив, он привел к постоянному росту поддержки АдГ, указала политик.

"Это должно было уже дойти до президента ФРГ", - констатировала Вагенкнехт, подчеркнув при этом, что "между ее партией и АдГ существуют серьезные разногласия". Однако BSW, как пояснила Вагенкнехт, выступает против "тактических маневров по исключению партии".

В воскресенье по случаю 9 ноября, когда Германия отмечает очередную годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминает жертв еврейских погромов 1938 года, Штайнмайер заявил, что демократия в ФРГ под угрозой, как никогда после объединения страны. При этом, не упомянув напрямую "Альтернативу для Германии", он заявил, что запрет той или иной партии якобы является легитимным шагом, если ее деятельность носит антиконституционный характер. В то же время, по словам Штайнмайера, это "последнее средство".

Это спровоцировало возобновление дискуссий о возможной процедуре запрета партии "Альтернатива для Германии". Сама АдГ с возмущением отреагировала на речь президента ФРГ. "Демократия в Германии устойчива именно потому, что она может противостоять речам, которые используют этот роковой день для разжигания розни в Германии", - заявил журналистам сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла. В свою очередь еще один сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель обвинила Штайнмайера в политически мотивированных заявлениях.

Ситуация вокруг АдГ

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.