Конгрессмен Маст: Сирия присоединится к антитеррористической коалиции США

По словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, Ахмед аш-Шараа хочет быть "замечательным союзником Соединенных Штатов"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Нынешнее правительство Сирии присоединится к западной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщил по итогам встречи с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Брайан Маст (республиканец, от штата Флорида).

Как отмечается в кратком письменном заявлении законодателя, его встреча с аш-Шараа, который находится с визитом в Вашингтоне, состоялась 9 ноября. "Он и я - двое бывших солдат, двое бывших врагов. Я прямо спросил у него: "Почему мы более не являемся врагами?" "Его ответ заключался в том, что он желает "освободиться от прошлого <...> и быть замечательным союзником Соединенных Штатов Америки", - сообщил Маст. По его словам, "сегодня он (аш-Шараа - прим. ТАСС) встретится с президентом [США Дональдом] Трампом и официально присоединится к глобальной коалиции против ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

Аш-Шараа находится в эти минуты на встрече с главой администрации США в Белом доме. Переговоры проходят в закрытом режиме, не было даже протокольной съемки в их начале - как и публичной торжественной встречи гостя Трампом. Аш-Шараа прибыл не ко главному входу в Западное крыло Белого дома, где размещается Овальный кабинет американского лидера (именно там, в соответствии с обнародованным ранее рабочим графиком Трампа на понедельник, планировалось провести встречу), а со стороны так называемого административного здания имени Дуайта Эйзенхауэра. Оно входит в комплекс Белого дома, там размещается основная часть рабочих кабинетов сотрудников аппаратов президента и вице-президента США, а также Совета национальной безопасности.

По свидетельству американской печати, речь идет о первом в истории визите сирийского лидера в Белый дом.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа - руководитель группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.