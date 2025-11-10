Bloomberg: Швейцария близка к сделке по снижению импортных пошлин США до 15%

По данным агентства, сделку могут заключить в ближайшие две недели

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Швейцария близка к тому, чтобы заключить соглашение о снижении таможенных пошлин на импорт товаров швейцарского производства в США с 39% до 15%. Аналогичную сделку в июле удалось заключить Евросоюзу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, сделку могут заключить в ближайшие две недели. Собеседники агентства подчеркнули, что ничего не решено окончательно и ситуация, имевшая место в июле, может повториться. Отмечается, что тогда высокопоставленные швейцарские чиновники считали, что им удалось договориться с американскими коллегами о более выгодных условиях, которые осталось только утвердить президенту США Дональду Трампу, чего, однако, не произошло.

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом 4 ноября в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства не присутствовали на встрече. Затем газета Tages-Anzeiger писала, что в обмен на снижение пошлин власти США потребовали от Швейцарии следовать за собой в вопросах введения санкций и осуществлять контроль над инвестициями в конфедерацию в соответствии с пожеланиями американской стороны.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).