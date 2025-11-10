Almodon: адвокаты сына Каддафи оплатили залог в $896 тыс. перед освобождением

Ганнибала Каддафи похитили в 2015 году боевики шиитского движения "Амаль" из соседней Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника, а затем его передали ливанским правоохранительным органам

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) Ганнибал вышел на свободу после того, как его адвокаты оплатили установленный ливанским судом залог в $896 тыс. Об этом сообщил новостной портал Almodon.

По его информации, Ганнибал Каддафи покинул здание Управления общей безопасности и направился под усиленной охраной в свой дом в Бейруте, где проведет с семьей около 10 дней. По завершении всех оставшихся процедур он вылетит на частном самолете предположительно в Объединенные Арабские Эмираты.

Как отметил адвокат Шарбель Хури, внести залоговую сумму удалось благодаря визиту в Ливан на прошлой неделе правительственной делегации из Ливии, которую возглавлял советник премьер-министра Ибрагим Дбейба. Ранее судебные власти требовали уплаты залога в $11 млн за освобождение сына Каддафи, который находился под арестом с 2015 года.

Правительство национального единства Ливии объявило 6 ноября о том, что сыну покойного лидера страны будет разрешено покинуть Бейрут после освобождения из-под стражи. Однако, по сведениям портала, потребовалось несколько дней, прежде чем было принято официальное постановление о депортации, подписанное следственным судьей Захером Хаммаде.

50-летний сын Каддафи был похищен в 2015 году боевиками шиитского движения "Амаль" из соседней Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому предъявили обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.

Ганнибал, женатый на ливанской фотомодели Алине Скаф, при правлении Каддафи курировал нефтяной экспорт страны. В 2011 году после убийства отца ему удалось вместе с матерью Сафией, сестрой Аишей и сводным братом Мухаммедом выбраться из охваченной конфликтом Ливии в Алжир.