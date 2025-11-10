ТАСС: активист "майдана" Зинченко обвинил население Украины в коллапсе страны

Военный счел, что у украинцев есть "излишняя жажда справедливости, которая мешает сплотиться вокруг власти", сообщили в российских силовых структурах

Киев, 20 февраля 2014 года © Максим Никитин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший активист "майдана", военнослужащий ВСУ Владимир Зинченко обвинил население Украины в сложностях, которые испытывает их страна. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинский известный журналист и активист "майдана", ныне боевик ВСУ Владимир Зинченко признал, что Украина трещит по всем фронтам. При этом он обвинил во всем этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Зинченко обвинил граждан Украины в излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться вокруг власти.

"Понимаем, что ему очень обидно и больно признавать, что причиной всего этого коллапса был "Майдан". Гораздо проще обвинить во всем население Украины и оправдать режим, за которую он топил и скакал в 2014", - отметил собеседник ТАСС.