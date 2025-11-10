Премьер Баварии назвал возможный запрет АдГ неверным путем

Председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что партия "потеряет свое значение", если удастся решить все существующие в Германии проблемы

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер назвал возможный запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) неправильным путем.

"Запрет АдГ был бы неверным путем. Неудачная процедура запрета только создаст ложный статус мученика", - заявил он газете Bild. "Наша позиция ясна: граждане ожидают разумной политики, которая серьезно отнесется к их опасениям. Недовольство и неуверенность, которые приносят пользу радикальным силам, не могут быть запрещены", - отметил премьер Баварии.

В то же время он утверждал, что если существующие в ФРГ проблемы будут решены, то "АдГ потеряет свое значение". Зёдер также в очередной раз отверг любое сотрудничество с этой партией.

Ранее по случаю 9 ноября, когда Германия отмечает очередную годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминает жертв еврейских погромов 1938 года, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что демократия в стране находится под угрозой, как никогда после ее объединения. При этом, не упомянув напрямую АдГ, он заявил, что запрет той или иной партии является легитимным шагом, если ее деятельность носит антиконституционный характер. В то же время, по словам Штайнмайера, это "последнее средство". Это спровоцировало возобновление дискуссий о возможной процедуре запрета "Альтернативы для Германии". Сама партия с возмущением отреагировала на речь президента ФРГ.

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии, вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после объединявшей бывших нацистов Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.