США подтвердили Сирии поддержку в нормализации отношений с Израилем

По данным сирийского МИД, американская сторона нацелена на достижение соглашения между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 11 ноября. /ТАСС/. Вашингтон подтвердил Дамаску свою поддержку в достижении соглашения по безопасности с Израилем, направленного на укрепление стабильности в регионе. Об этом сообщил МИД, подчиняющийся переходному правительству Сирии, по итогам визита в США временного президента арабской республики Ахмеда аш-Шараа.

"Американская сторона подтвердила свою поддержку в достижении соглашения по безопасности с Израилем, направленного на укрепление региональной стабильности", - отмечается в заявлении.