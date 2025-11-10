ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США подтвердили Сирии поддержку в нормализации отношений с Израилем

По данным сирийского МИД, американская сторона нацелена на достижение соглашения между двумя странами
21:01
обновлено 21:26

ТУНИС, 11 ноября. /ТАСС/. Вашингтон подтвердил Дамаску свою поддержку в достижении соглашения по безопасности с Израилем, направленного на укрепление стабильности в регионе. Об этом сообщил МИД, подчиняющийся переходному правительству Сирии, по итогам визита в США временного президента арабской республики Ахмеда аш-Шараа.

"Американская сторона подтвердила свою поддержку в достижении соглашения по безопасности с Израилем, направленного на укрепление региональной стабильности", - отмечается в заявлении. 

