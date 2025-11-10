Трамп: США будут работать над увеличением экспорта энергоносителей в Индию

Президент США отметил, что республика является "важным экономическим и стратегическим партнером" Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Вашингтон намерен работать над увеличением экспорта американских энергоносителей в Индию. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, который также занимает должность американского посла в Индии.

Трамп отметил, что Индия является "важным экономическим и стратегическим партнером [США] в Индо-Тихоокеанском регионе". "В качестве посла Серджио будет работать над укреплением наших связей, продвижением инвестиций в ключевых отраслях промышленности и технологий в США, увеличением экспорта американских энергоносителей и развитием нашего сотрудничества в сфере безопасности", - отметил президент США.

"Мы разрабатываем сделку с Индией, она будет существенно отличаться от соглашения, которое было между нами в прошлом", - отметил Трамп, добавив, что речь идет о "справедливой сделке".