В Израиле утвердили в первом чтении закон о смертной казни для террористов

По данным радиостанции Kan, за законопроект проголосовали 39 из 120 депутатов парламента еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильский Кнессет (парламент) утвердил в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, за законопроект проголосовали 39 из 120 депутатов, 16 высказались против. Kan отмечает, что в ходе дебатов на пленарном заседании между депутатом от левого блока ХАДАШ-ТААЛ, представляющего интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром национальной безопасности и лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром возникла перепалка, которая "едва не переросла в драку".

Этот законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех. По данным газеты The Jerusalem Post, документ предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое "намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения". Кнессет утвердил проект этого закона в предварительном чтении 1 марта 2023 года.