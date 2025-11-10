Сирия будет сотрудничать с западной коалицией в борьбе с ИГ

Министр информации в переходном правительстве сообщил, что республика подписала декларацию о политическом сотрудничестве с коалицией

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 11 ноября. /ТАСС/. Сирия договорилась о сотрудничестве с международной коалицией во главе с США в интересах борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил министр информации в переходном правительстве арабской республики Хамза Мустафа.

"Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности", - написал он в X.