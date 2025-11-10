Экс-чиновник Берчану: за сделку с боеприпасами для Украины предложили €10 млн

Бывший глава румынской Национальной гвардии по защите окружающей среды Октавиан Берчану заявил, что отказался от взятки и сразу же донес об инциденте в правоохранительные органы

БУХАРЕСТ, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший глава румынской Национальной гвардии по защите окружающей среды Октавиан Берчану сообщил, что ему предложили €10 млн за поддержку сделки по ввозу боеприпасов из Казахстана и их последующей продаже в европейскую страну для поставки на Украину.

"Я донес об этом в органы уголовного преследования. Я пошел в Национальное управление по борьбе с коррупцией", - приводит слова Берчану агентство Agerpres.

Он рассказал, что структура за пределами Румынии планировала ввезти на территорию Европы "боеприпасы российского типа, которые были бы поставлены европейскому государству". "Это государство купило бы их на средства из [европейского] фонда SAFE (Security Action for Europe, бывший "Перевооружить ЕС" - прим. ТАСС) и перепродало бы их на рынке на Украине, потому что они нуждаются в них. Значительная часть их артиллерии основывается на боеприпасах российского типа", - сказал экс-чиновник.

"Мы говорим о государственных акторах в этом деле, а не только о частных лицах, - подчеркнул Берчану. - Они думали, что нашли слабое звено, по их данным, на территории Румынии как члена НАТО и тогда решили, что это возможность ввезти боеприпасы через Румынию, перекрасить их, чтобы скрыть происхождение, и перепродать. Параллельно речь шла и о другом деле - открыть на территории Румынии этой же структурой завод вооружений или боеприпасов".

7 ноября министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну сообщил, что отверг взятку в размере €1 млн за помощь в заключении контракта между национальной компанией вооружений Romtehnica и частной фирмой.