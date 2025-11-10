В Британии заявили о неизбежности инцидентов с дронами в районе аэропортов

Руководитель национального управления гражданской авиации Роб Биштон отметил, что королевству необходимо понять, какие у нее есть возможности для "реагирования на эти инциденты"

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Великобритания рано или поздно столкнется с такими же инцидентами с беспилотниками в районе крупных аэропортов, как и другие европейские страны. Об этом заявил руководитель национального управления гражданской авиации Роб Биштон.

"Вопрос не стоит о том, произойдет ли это. Вопрос состоит в том, когда это произойдет", - сказал он, выступая на конференции Airlines UK, его слова приводит газета Financial Times. Биштон отметил, что Великобритании необходимо понять, какие у нее есть возможности для "реагирования на эти инциденты". Он подчеркнул, что предотвратить их не получится, "это абсолютно нереалистично".

По его словам, появление беспилотников над британскими аэропортами однозначно нарушит их работу. Биштон напомнил о том, как в 2018 году лондонский аэропорт Гатвик на протяжении трех дней был вынужден закрываться из-за обнаружения дронов поблизости. Он высказал мнение, что введенные после этого правила, запрещающие полет беспилотников на высоте выше 120 м и в радиусе 1 км от границ аэропорта, "потенциально не столь эффективны, как это необходимо". Генеральный директор аэропорта Хитроу Томас Уолдби также заявил о "все большей обеспокоенности" в связи с возможными атаками БПЛА.

4 ноября из-за неопознанных беспилотников были закрыты почти на два часа все три аэропорта Бельгии - в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Также бельгийские военные сообщали, что неопознанные БПЛА с включенными огнями появлялись вблизи бельгийских авиабаз, включая Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие, и Флорен, где размещены первые поставленные Бельгии из США самолеты F-35.