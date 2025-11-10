Asharq al Awsat: США потребовали от Ливана перекрыть финансирование "Хезболлах"

Президент республики Джозефом Аун в свою очередь призвал Соединенные Штаты остановить эскалацию агрессивных действий со стороны Израиля

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Делегация Минфина США, находящаяся с визитом в Бейруте, потребовала от властей Ливана усилить меры по борьбе с отмыванием денег и ограничить финансовые источники шиитской организации "Хезболлах". Как сообщила общеарабская газета Asharq al Awsat, американскую делегацию возглавляет старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

На встрече с президентом республики Джозефом Ауном он заявил о необходимости перекрыть все каналы финансирования "Хезболлах" до конца 2025 года. "Это приоритетная задача, и ее следует решать одновременно с процессом разоружения шиитских отрядов, которым занимается сейчас ливанская армия, - указал американский чиновник, слова которого приводит издание. - Необходимо ликвидировать экономику наличных, используемую "Хезболлах" для восстановления своей военной инфраструктуры".

В ответ Аун подчеркнул, что Ливан "строго соблюдает установленные процедуры для предотвращения отмывания денег, контрабанды и использования средств для финансирования терроризма". Он в свою очередь призвал США остановить эскалацию агрессивных действий со стороны Израиля, что будет способствовать "завершению развертывания ливанской армии южнее реки Литани для выполнения возложенной на нее миссии".

В состав американской делегации, которая провела в понедельник переговоры с премьер-министром Навафом Саламом и членами его кабинета, входит заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли. 7 ноября в интервью телеканалу Fox News он привел данные, согласно которым с января 2025 года иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) передал $1 млрд "Хезболлах", главным образом через сеть компаний, занимающихся денежными переводами.

Хёрли сообщил, что переговоры в Бейруте будут посвящены выработке мер, которые позволили бы "остановить поток денег из Ирана". Как утверждал замглавы Минфина США, "у Ливана есть возможность обрести свободу, процветание и безопасность в случае, если "Хезболлах" будет полностью разоружена и отрезана от финансирования".