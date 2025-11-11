Аш-Шараа заявил, что Трамп на встрече не обсуждал его связи с "Аль-Каидой"

Временный президент Сирии также подчеркнул, что не имеет отношения к боевика группировки, совершившим теракты 11 сентября 2001 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что вопрос его прошлых связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) не обсуждался на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я думаю, что этот вопрос остался в прошлом. Мы не обсуждали это", - сказал аш-Шараа, коснувшись соответствующего вопроса в интервью телеканалу Fox News по итогам состоявшейся в Белом доме встречи с главой США. По его словам, речь на переговорах шла "о возможности инвестиций в будущее Сирии, чтобы она более не воспринималась в качестве угрозы безопасности".

На вопрос о том, сожалеет ли он, что боевики "Аль-Каиды" совершили 11 сентября 2001 года теракты в США, аш-Шараа ответил, что не имеет к ним никакого отношения и "скорбит о каждом погибшем".

Трамп подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, по его словам, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей США и Сирии за 25 лет. Хозяин Белого дома объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.