Трамп заявил, что республиканцы разрабатывают закон о недопущении шатдаунов

Работу правительства будет невозможно остановить из-за попыток "изменить условия сделки", отметил президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его однопартийцы - республиканцы в Конгрессе разрабатывают законопроект, который позволит впредь не приостанавливать работу федерального правительства.

Отвечая в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, что республиканцы делают, чтобы не допустить повторения шатдауна в случае, если Конгресс согласует законопроект о продлении финансирования работы правительства на срок до 30 января, Трамп заявил, что законодатели "пытаются составить законопроект". "Это законопроект, по которому повторить это (шатдаун - прим. ТАСС) никогда не получится, вы не сможете остановить работу правительства по причине того, что вы пытаетесь изменить условия сделки", - заявил американский лидер.

Частичная приостановка работы федерального правительства США, которая стала самой продолжительной в истории страны, началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.