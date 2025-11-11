The Times: генералы Британии призвали вывести ВС страны из-под действия ЕКПЧ

Военачальники указали, что "широкая трактовка" Европейской конвенции по правам человека оборачивается "парализацией при принятии решений и сдерживанием инициативы" на поле боя

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Бывшие британские военачальники обратились с открытым письмом к правительству страны с просьбой вывести военнослужащих королевства из-под действия Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и национального акта о правах человека. Об этом сообщила газета The Times.

По словам военачальников, "сегодня все британские солдаты, находящиеся в строю, должны учитывать не только врага перед собой, но и юриста за своими спинами". Они добавили, что возможность судебного преследования приводит к оттоку военнослужащих, включая бойцов элитных подразделений. Генералы указали, что "широкая трактовка" ЕКПЧ оборачивается "парализацией при принятии решений и сдерживанием инициативы" на поле боя.

Авторы письма заявили, что применение ЕКПЧ и акта о правах человека по отношению к британским военнослужащим подрывает доверие к правительству, что является "прямой угрозой национальной безопасности". Они высказали мнение, что властям следует вывести войска из-под действия этих документов на фоне растущей угрозы новых военных конфликтов в мире и дискуссий о возможном развертывании британского воинского контингента на Украине после прекращения огня.

Военачальники отдельно остановились на необходимости отказа правительства Великобритании от формирования новой совместной комиссии с Ирландией для расследования возможных военных преступлений, совершенными ВС королевства и ирландскими военизированными националистическими группировками в Ольстере во время вооруженного противостояния в регионе с конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века. Кроме того, они призвали внести изменения в закон о военных операциях за рубежом для исключения вероятности преследования британских военнослужащих при исполнении боевых задач.

Обращение было подписано девятью военачальниками, которые занимали высокие посты в структуре ВС Великобритании на протяжении последних 15 лет. В частности, речь идет о бывшем начальнике Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании (2022-2024) генерале Патрике Сандерсе и экс-главе Стратегического командования (2013-2016) генерале Ричарде Бэрронсе. The Times назвала чрезвычайно редкими подобные публичные коллективные высказывания отставных генералов.