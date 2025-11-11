Трамп заявил, что планирует в дальнейшем вновь провести переговоры с аш-Шараа

Лидер США подчеркнул, что для него "было честью" провести встречу с президентом Сирии на переходный период в Белом доме

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в дальнейшем продолжить контакты с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам президента США, для него "было честью" провести 10 ноября встречу с аш-Шараа в Белом доме, во время которой они обсудили "все тонкости мира на Ближнем Востоке". "Я с нетерпением жду возможности вновь встретиться и поговорить", - отметил Трамп, по словам которого "стабильная и успешная Сирия крайне важна для всех стран региона".

Трамп подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, по его словам, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей США и Сирии за 25 лет. Президент США объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.