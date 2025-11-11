Трамп не исключил участия США в войнах

Президент США при этом добавил, что не хочет участвовать в конфликтах

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия Вашингтона в каких-либо войнах, однако добавил, что в случае военного сценария его страна будет действовать жестко.

"Я не хочу участвовать в войнах, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Но если я окажусь в состоянии войны, то мы победим быстро, и это будет жестоко".

Трамп вновь повторил свой тезис о том, что он и его администрация прекратили за девять месяцев восемь конфликтов, но каких именно, не уточнил.