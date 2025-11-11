Трамп считает, что сейчас Белый дом не подходит для приема Си Цзиньпина

Президент США отметил, что в здании "нет для этого места"

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что здание Белого дома в его нынешнем виде не способно быть площадкой для крупных государственных мероприятий, в том числе принять у себя председателя КНР Си Цзиньпина.

"В настоящее время, если мы будем принимать из Китая председателя Си [Цзиньпина] или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, то у нас попросту нет места для этого", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

После переговоров с китайским лидером в октябре президент США заявил, что намерен посетить Пекин в апреле следующего года, после чего Си Цзиньпин может приехать в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон.

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое помещение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.