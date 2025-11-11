Трамп допустил, что Франция относится к США не лучше, чем Китай

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Вашингтона "куча проблем" с Парижем

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что руководство Франции относится к его стране ничуть не лучше китайского.

Глава Белого дома во время интервью телеканалу Fox News 10 ноября в очередной раз заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. "Я хочу ладить с миром", - заявил он. В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы - "это не французы", утверждав, что власти КНР "производят слежку" и "крадут интеллектуальную собственность" США.

"А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию", - заявил в ответ на это Трамп.

Как отметил глава Белого дома, он "исходит из того, что [к США] все относятся плохо". Американский лидер при этом подчеркнул, что многие союзники извлекали из торговли с США выгоду куда большую, чем Китай.