Военные Таиланда подорвались на недавно установленной мине у границы с Камбоджей

Инцидент привел к приостановке мирной декларации, сообщила Королевская армия Таиланда

БАНГКОК, 11 ноября. /ТАСС/. Таиландские военнослужащие подорвались на недавно установленной противопехотной мине на границе с Камбоджей, что привело к приостановке действия мирной декларации. Об этом сообщила Королевская армия Таиланда.

Согласно распространенной информации, число пострадавших таиландских военных в результате произошедшего 10 ноября инцидента возросло до четырех. Военные подорвались на "новом минном поле, установленном в нарушение совместной декларации, что является актом враждебности, который неизбежно привел к остановке действия соглашения".

Инцидент произошел в понедельник во время патрулирования в приграничном с Камбоджей районе в провинции Сисакет, где таиландские военные провели разминирование и установили заграждение из колючей проволоки. 9 ноября было обнаружено, что заграждение было снято, после чего на следующий день в этот район отправились военные, которые подорвались на мине ПМН-2. "Этот акт демонстрирует неискренность Камбоджи в деле деэскалации напряженности. Он явно нарушает совместную декларацию и неизбежно повлияет на позицию Таиланда и связанные с ней соглашения", - сказал пресс-секретарь таиландской армии Винтхаи Сувари.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в понедельник в связи с инцидентом распорядился немедленно приостановить действие мирной декларации с Камбоджей. Пресс-секретарь таиландского правительства Сирипхонг Ангкхасакункиет указал, что "запланированное на 12 ноября освобождение камбоджийских военнопленных также будет приостановлено". Чанвиракун созвал на вторник срочное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения пограничного конфликта.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.