Токаев: партнерство РФ и Казахстана стало важным фактором безопасности в Евразии

Президент республики отметил, что отношения Москвы и Астаны "отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для построения системы безопасности в Евразии. Об этом он заявил в своей статье в преддверии государственного визита в Россию.

"Отношения двух стран отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии. Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России - это крайне важный фактор создания системы евразийской безопасности", - говорится в материале, опубликованном в "Российской газете".