Токаев: США, КНР и другие страны признают роль Путина в решении мировых проблем

Президент Казахстана подчеркнул, что преодолеть противоречия невозможно без участия России

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Исключительную роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем признают в США, Китае, странах Европы, Азии и Африки. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений", - отмечается в статье Токаева, опубликованной "Российской газетой" в канун государственного визита казахстанского лидера в Москву. "Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно", - добавил глава Казахстана.