Токаев: Казахстан и РФ подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Документ откроет "новую эру в двухсторонних связях", отметил президент республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его государственного визита в РФ стороны подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве между двумя странами.

"В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", - говорится в статье Токаева "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете".

Он отметил, что с момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией. В первой концепции внешней политики страны, а затем в последующих подобных документах российское направление фиксировалось как неизменный приоритет.

"В 1992 году был подписан первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов. Многое в мире и на постсоветском пространстве изменилось с тех пор, но ключевой тезис, сформулированный в тексте Договора, не потерял актуальности: вечная дружба - это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных, неоднозначных реалий современного и будущего времени", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев 11-12 ноября посетит Россию с государственным визитом.