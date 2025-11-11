Токаев: Казахстан и РФ выстроили отношения, влияющие на процессы в Евразии

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Астана и Москва выстроили образцовые отношения, которые оказывают влияние на многие процессы в Евразии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье в "Российской газете" в преддверии государственного визита в РФ.

"Отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве", - считает он.

Токаев отметил, что "Казахстан и Россия выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения". "Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием", - добавил он.