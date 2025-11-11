Лукашенко призвал поляков ценить дар добрососедства

Президент Белоруссии поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени всех белорусов и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости. Белорусский лидер призвал поляков ценить дар добрососедства.

"Добрососедство - наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Именно поэтому Минск, демонстрируя приверженность принципам мирного сосуществования, ввел безвизовый порядок въезда для жителей ряда европейских стран, чем воспользовались уже более 120 тыс. польских граждан".

Как подчеркнул президент, в нынешнее непростое время особенно ощутимо воспринимаются ценности суверенности государства и свободы народа, который создает свое будущее на основе национального самосознания, исторической мудрости и поддержки взаимоуважительных отношений. Он убежден, что поляки видят и хорошо понимают значимость межчеловеческих контактов и сотрудничества с Белоруссией, дружелюбия и доверия, сохранения общего христианского и культурного наследия. Лукашенко пожелал народу Польши согласия, безоблачного неба и уверенности в завтрашнем дне, а также пригласил всех в гостеприимную Белоруссию.