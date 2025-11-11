Токаев: Москва и Астана смогли сохранить стабильность сотрудничества

Президент Казахстана отметил, что этому не помешали ни большое количество санкций, ни напряженность в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия смогли сохранить сотрудничество, несмотря на большое количество санкций и напряженность в мире. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в преддверии своего государственного визита в РФ.

Он напомнил, что лидер России Владимир Путин в ноябре 2024 года также посетил Астану с госвизитом, "который по своему политическому и практическому значению стал историческим". "В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества", - написал Токаев в статье, опубликованной в "Российской газете".