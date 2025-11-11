Токаев: Путин в Казахстане пользуется уважением как деятель глобального масштаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пользуется в Казахстане уважением как деятель глобального масштаба. Имя российского лидера на устах политиков и простых людей во всем мире. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина. В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира", - отмечается в статье Токаева, опубликованной "Российской газетой" в канун государственного визита казахстанского лидера в Москву.