Фицо считает, что передача Киеву российских активов затянет конфликт

Премьер-министр Словакии задался вопросом, действительно ли ЕС хочет разрешения украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что если ЕС выдаст Украине кредит за счет замороженных активов России, то конфликт затянется на два года. Об этом сообщил венгерский журнал The European Conservative.

"Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине €140 млрд на продолжение войны. Что это значит? Значит, что по война продлится по меньшей мере как минимум ещё два года", - заявил премьер-министр.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования замороженных на Западе российских активов для предоставления Киеву "репарационного кредита". Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер России и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут разложены на все страны блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом