Токаев: сотрудничество в энергетике занимает особое место в отношениях Москвы и Астаны

Совместными усилиями обеспечивается бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии, подчеркнул казахстанский лидер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество в энергетической сфере занимает особое место в отношениях Казахстана и России, обе страны обеспечивают бесперебойный транзит энергии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, добавив, что строительство Росатомом первой АЭС в республике станет "якорным проектом" в модернизации страны.

"Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Ведем строительство и модернизацию крупных энергетических объектов. Здесь, безусловно, якорным проектом станет возведение первой в Казахстане атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом", - написал Токаев в своей статье для "Российской газеты", опубликованной в преддверии государственного визита в РФ.

Президент отметил, что возведение станции позволит Казахстану "замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии", а также откроет новые перспективы для развития смежных отраслей и трансферта технологий.