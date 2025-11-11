Молния

Токаев: в Казахстане русский язык пользуется особым признанием и поддержкой

Президент республики считает, что языковое многообразие - уникальное преимущество страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в республике пользуется особым признанием и поддержкой.

"Всегда считал, что языковое многообразие - наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - говорится в статье Токаева "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете".