Токаев назвал "делом стратегической важности" развитие логистики с Россией

Москва и Астана работают над повышением пропускной способности коридора Западная Европа - Западный Китай, отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Казахстану и России важно развивать сотрудничество в транспорте и логистике, так как они имеют значение для всей Евразии с учетом географии двух стран. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье в "Российской газете", опубликованной в преддверии государственного визита в РФ.

"Делом повышенной стратегической важности считаю углубление взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. По территории Казахстана проходит 13 международных транспортных коридоров - пять железнодорожных и восемь автомобильных, обеспечивающих около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии", - указал Токаев.

Президент добавил, что Москва и Астана работают над повышением пропускной способности коридора Западная Европа - Западный Китай, модернизируют 30 пунктов пропуска на границе Казахстана и России, развивают коридор Север - Юг. "Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет", - добавил казахстанский лидер.