Токаев поблагодарил волонтеров РФ и Казахстана за поиск воинских захоронений

Казахстанский лидер также напомнил, что в ознаменование юбилея Победы в Астане состоялся "беспрецедентный по своим масштабам военный парад"

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность волонтерам Казахстана и РФ, которые ведут работу по поиску останков и увековечению памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность волонтерам-поисковикам из Казахстана, России и других стран, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших воинов", - отметил казахстанский лидер в статье, опубликованной "Российской газетой" в канун государственного визита в Москву.

"В Казахстане и России текущий год ознаменовался знаковыми юбилейными мероприятиями. Важнейшее из них - 80-летие Великой Победы. Это одно из самых значимых исторических событий для наших народов. Как известно, каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы наших граждан - и стар, и млад - трудились в тылу", - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в ознаменование юбилея Победы в Астане состоялся "беспрецедентный по своим масштабам военный парад", а по всему Казахстану прошли сотни памятных мероприятий, посвященных подвигам советских воинов.

Участники поисковых отрядов из России и Казахстана в последние годы ведут совместную работу по поиску захоронений и установления личности павших бойцов в сражениях Великой Отечественной войны.