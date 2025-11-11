WP: в США возобновят бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии

По данным газеты, Вашингтон планирует также предоставить в аренду под освоение месторождений участки в Мексиканском заливе и на Аляске

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа даст зеленый свет возобновлению спустя несколько десятилетий бурения нефтяных скважин у побережья Калифорнии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ознакомившаяся с проектом пятилетнего плана Белого дома по освоению нефтяных месторождений на шельфе США.

По данным издания, программа американского лидера "предполагает продажу шести лицензий на бурение скважин на калифорнийском шельфе с 2027 по 2030 год". Вашингтон планирует также предоставить в аренду под освоение месторождений участки в Мексиканском заливе и на Аляске.

Согласно документу, предусматривается расширение буровых работ в восточной части Мексиканского залива, где против этого решительно выступали многие жители Флориды. Американская администрация рассматривает возможность сдачи в аренду там участков в 2029 и 2030 годах.

Планируется также до 2031 года заключить более 20 сделок по предоставлению в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории штата Аляска, включая район, расположенный более чем в 200 милях от побережья, в Северном Ледовитом океане.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье Аляски, где, согласно заявлению Белого дома, находятся "наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США".

В январе Трамп заявил, что администрация вновь разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в 2024 году ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории этого штата, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном арктическом заповеднике.