Фидан сообщил об обстоятельном обсуждении конфликта на Украине с Уиткоффом

Кроме того, глава МИД Турции и спецпосланник президента США обсудили позицию Вашингтона в отношении переговоров по иранской ядерной программе

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе своей поездки в США смог подробно обсудить со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Украину, а также Иран, Палестину и Сирию.

"У нас была возможность подробно обсудить многие вопросы, связанные с палестинским досье, за которое отвечает Стив Уиткофф. Как вы знаете, есть еще важные нерешенные вопросы, связанные с прекращением огня. Уиткофф также курирует и российско-украинскую тему, так что у нас с ним состоялись обстоятельные переговоры на эту тему. Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США", - сообщил Фидан, комментируя турецким СМИ итоги своей поездки в США.

Он отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "есть определенные взгляды на эти вопросы". "Мы изложили на встрече некоторые наши оценки и дальнейшие шаги", - сказал он.

Фидан сообщил, что обсудил с Уиткоффом и "позицию США в отношении переговоров по иранской ядерной программе" и то, "какие шаги следует предпринять в дальнейшем на этом направлении, поскольку проблема глубоко затрагивает весь регион".

Говоря о Сирии, Фидан отметил, что "подход президента США Дональда Трампа к сирийскому вопросу весьма конструктивный, и Турция считает это позитивным".

"Основное внимание мы уделили тому, что можно сделать для окончательной отмены санкций против Сирии в рамках так называемого закона имени Цезаря. Некоторые ограничения были отменены президентскими указами, разрешены некоторые виды экономической деятельности, но закон необходимо полностью отменить через Конгресс. Крайне важно, что администрация США согласилась с этим и дала Конгрессу такую рекомендацию", - отметил Фидан.