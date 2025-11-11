Рубио: США после приостановки санкций ожидают от Сирии шагов к миру

Решение Вашингтона также направлено на восстановление сирийской экономики, отметил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после приостановки санкций в отношении Сирии Белый дом ожидает от руководства страны конкретных шагов по достижению прочного мира на Ближнем Востоке и оставления в прошлом накопленных за предыдущие десятилетия проблем.

"Соединенные Штаты ожидают увидеть со стороны сирийского правительства конкретные действия, которые должны перевернуть страницу прошлого и обеспечить работу над достижением мира в регионе", - написал Рубио в X.

Он добавил, что решение о приостановке санкций также направлено на то, чтобы поддержать усилия Сирии по восстановлению экономики и возобновлению полноценных связей страны с иностранными государствами.

Ранее президент США Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По информации канцелярии сирийского лидера, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Американский Минфин по итогам встречи Трампа и аш-Шараа объявил, что Вашингтон приостановил действие антисирийских санкций в рамках так называемого закона имени Цезаря, однако оставил в силе запрет на транзакции республики с Россией и Ираном.