Трамп настаивает на введении войск Нацгвардии США в Чикаго из-за преступности

Президент США ранее сообщал, что из-за криминогенной обстановки город превратился в "адскую дыру"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает необходимым ввести войска Национальной гвардии США в Чикаго - крупнейший город штата Иллинойс - из-за возросшего там уровня преступности.

"Торговый центр Miracle Mile, когда-то считавшийся лучшим в стране, <...> готов закрыться, если не будут приняты меры по предотвращению убийств и борьбе с преступностью, распространяющейся в городе. Скорее вводите войска, пока не поздно!" - написал американский лидер в Truth Social.

В сентябре Трамп заявил, что бойцы Нацгвардии будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно это произойдет. Президент США не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". В октябре судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри запретила на неопределенный срок Трампу задействовать Нацгвардию для борьбы с беспорядками в Чикаго.