Германский производитель БПЛА учредил в Литве дочернее предприятие

Оно в том числе будет обеспечивать потребности размещаемой в балтийской республике бригады Бундесвера

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Германский производитель беспилотников Quantum Systems учредил в Литве дочернее предприятие по обслуживанию и ремонту техники, которое в том числе будет обеспечивать потребности размещаемой в балтийской республике бригады Бундесвера. Об этом сообщило агентство BNS.

"Дислоцируемая в Литве бригада Бундесвера будет располагать теми же системами БПЛА, что и подразделения в Германии. Им необходимы присмотр, обслуживание. Предоставим на месте весь пакет этих услуг", - приводятся в сообщении слова руководителя дочернего предприятия Донатаса Сиргедаса.

Производство беспилотников в Литве, по его словам, в ближайшие годы не планируется, но такая перспектива будет рассмотрена.

Как отметил Сиргедас, основной продукцией Quantum Systems является беспилотник Vector. Его изготовляют на Украине, он протестирован в боевых условиях.