МВБ США отметило тенденцию к росту числа нападений на правоохранителей

В министерстве оценили складывающуюся ситуацию как "растущую и опасную тенденцию", связанную со всплеском физического насилия

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США отмечает рост числа нападений на сотрудников федеральных правоохранительных органов в последние два месяца при исполнении ими своих должностных обязанностей. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в X.

"В последние два месяца мы наблюдаем рост числа нападений на сотрудников федеральных правоохранительных органов и случаев воспрепятствования выполнению их должностных обязанностей. Подобные столкновения наглядно демонстрируют ту опасность, с которой ежедневно сталкиваются наши сотрудники, показывают эскалацию агрессии в отношении правоохранителей", - говорится в заявлении.

В министерстве оценили складывающуюся ситуацию как "растущую и опасную тенденцию", связанную со всплеском физического насилия. В качестве примера ведомство привело случай обстрела патруля Пограничной службы США во время рейда по выявлению незаконных мигрантов в городе Чикаго 8 ноября. В МВБ заявили, что ранее судимый преступник после инцидента был задержан.

Ранее помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин отмечала, что сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США с начала этого года стали в 80 раз чаще получать угрозы убийством на фоне объявленной в стране масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.