Набсовет "Энергоатома" созывает спецзаседание из-за расследования НАБУ

В компании сообщили о планах инициировать независимую проверку операций и комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет оператора АЭС Украины - компании "Энергоатом" проведет специальное заседание и организует проверку в связи с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о масштабной коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определиться с дальнейшими действиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Там добавили, что планируется инициировать независимую проверку операций компании и комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников не назывались. Как заявлял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике "отмыли" около $100 млн.