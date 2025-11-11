Politico: ЕС, даже изъяв активы России, может не успеть выдать Киеву кредит

По данным издания, Брюссель рассчитывал, что сможет предоставить Киеву средства к апрелю 2026 года

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, даже приняв в декабре решение о выделении Украине "репарационного кредита" путем изъятия замороженных активов РФ, может не успеть профинансировать Киев до того, как у него в апреле 2026 года закончатся средства. Как сообщило издание Politico, после одобрения лидерами ЕС передачи кредита потребуется утверждение решения на уровне национальных парламентов, что приведет к затягиванию сроков.

Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер России и требуя от стран ЕС юридических гарантий будущих финансовых потерь. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы.

Европейский чиновник заявил изданию, что даже если в декабре такая схема финансирования Украины будет одобрена, то "будет слишком поздно", поскольку ее реализация потребует одобрения в национальных парламентах, что может занять несколько месяцев. Брюссель рассчитывал, что сможет предоставить Киеву средства к апрелю 2026 года. Ранее издание сообщало, что если финансовая поддержка не будет получена к этому времени, то Киев столкнется с нехваткой средств.

Ожидается, что тему экспроприации активов РФ 13-14 ноября обсудят министры финансов ЕС. Представители ЕК на этой встрече представят министрам альтернативные варианты финансирования Украины, которые предполагают использование бюджетных и долговых механизмов. Как отмечает издание, альтернативные варианты малопривлекательны для стран-членов, поскольку многие из них и без того борются с высокой госзадолженностью.

Еврокомиссия также изучает другие варианты финансовой поддержки Украины. Среди них использование средств суверенного фонда Норвегии для обеспечения гарантий по так называемым репарационным кредитам Киеву. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в среду прибудет в Брюссель для обсуждения в том числе вопроса финансовой помощи Украине. Издание подчеркивает, что привлечение средств суверенного фонда Норвегии для таких целей маловероятно.

Также Брюссель призывает страны-члены использовать средства плана по перевооружению Евросоюза SAFE для снабжения Украины вооружениями. В остальном ЕС придется самостоятельно находить средства для поддержки Киева, пока Бельгия, а также Венгрия и Словакия не смягчат позицию по российским активам, пишет издание, не уточняя, какие механизмы поддержки может использовать Брюссель.