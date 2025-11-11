Politico: в Бельгии появилась политическая партия TRUMP

Основатель Сальваторе Никотра уточнил, что партия будет участвовать как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. В Бельгии основана правая политическая партия TRUMP, названная в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Аббревиатура TRUMP расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes - "Объединение за Союз популистских движений" в переводе с французского. "Дональд Трамп - абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем", - заявил основатель партии Сальваторе Никотра. Он пояснил, что TRUMP - "правопопулистская партия с социальным уклоном".

Никотра уточнил, что партия будет участвовать как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году.