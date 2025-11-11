Не обновившие данные в военкомате украинцы лишились консульских услуг

В результате находящиеся за рубежом граждане Украины не смогут получить необходимые документы или обновить паспорт, сообщает "24-й канал"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Украинцы, которые не обновили военно-учетные данные в ТЦК (аналог военкомата) или через приложение, лишились с 1 ноября права получать консульские услуги за рубежом. Об этом сообщает украинский "24-й канал".

В результате находящиеся за рубежом украинцы, многие из которых не обновляют учетные данные, не смогут получить необходимые документы или обновить паспорт. По оценкам ООН, только в Европе находится около 5,8 млн украинцев, значительная часть из которых - мужчины призывного возраста.

18 мая 2024 года на Украине вступили в силу требования о регулярном обновлении военно-учетных данных для мужчин, стоящих на военном учете. С января 2025 года их распространили на юношей в возрасте от 17 лет. Если мужчина не обновил данные, ему выписывается штраф. При этом явка в военкомат с этой целью или внесение актуальных сведений о себе в приложение могут привести к выписке повестки. Постановление правительства, расширяющее карательные меры за отказ обновить данные, вступило в силу с 1 ноября.