Прозоров: Трамп склоняет Зеленского к миру скандалом в "Энергоатоме"

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины обратил внимание на то, что НАБУ - это структура, созданная американской стороной для выполнения своих задач, и ни о какой борьбе с коррупцией речи не идет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в украинском "Энергоатоме" президент США Дональд Трамп склоняет Владимира Зеленского к миру на условиях Москвы и Вашингтона. Такое мнение ТАСС выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Он обратил внимание на то, что НАБУ - это структура, созданная американской стороной для выполнения своих задач, и ни о какой борьбе с коррупцией речи не идет. А основная функция организация - это сбор компромата на украинских чиновников. Прозоров подчеркнул, что, когда появилась необходимость, эту структуру пустили в ход.

"Таким образом Трамп, нанося удар по коррупционным схемам в "Энергоатоме" выполняет свою основную задачу - склоняет таким образом Зеленского к миру на условиях России и США. А второе - он наносит удар по финансовым потокам Демократической партии США. То есть здесь Трамп убивает сразу двух зайцев", - подчеркнул он.

Прозоров пояснил, что НАБУ используется, чтобы вскрыть факты коррупции в "Энергоатоме", привязать их к Зеленскому и таким образом оказать на него давление. По мнению экс-сотрудника СБУ, после встречи в Анкоридже Трамп мог что-то пообещать президенту России Владимиру Путину, однако выполнить не смог, поскольку Зеленский не поддался на давление лидера США. "Официально Трамп надавить на него не может, это испортит имидж "сторонника Украины" в глазах всего мира. В любом случае все, что идет во вред врагам - все на пользу нам", - подытожил Прозоров.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников не назывались. Как заявлял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике "отмыли" около $100 млн.